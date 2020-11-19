Десантирование и практическая стрельба: как спецназ ЮВО готовится к финальному этапу учений «Дружба - 2020»

В Пакистане на полигоне Пабби весь день гремели взрывы - там началась подготовка перед финальным этапом учений «Дружба - 2020». Спецназ Южного военного округа (ЮВО) вместе с местными военными отработали беспарашютное десантирование с вертолетов и штурм лагеря условных террористов.

После штурма спецназ эвакуировал условно раненых и приступил к следующему этапу - практической стрельбе по мишеням из всех видов оружия. Поставлена задача ликвидировать пехоту и технику «противника».

Всего у учениях задействовано более 150 военнослужащих из Пакистана и рота специального назначения спецназа из Ставропольского края. Совместные маневры продлятся до 21 ноября.