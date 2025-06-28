Бывшие курсанты МосВОКУ прошлись по плацу на 40-летие выпуска

Бывшие выпускники Московского высшего общевойскового командного училища отметили 40-летний юбилей окончания учебного заведения.

Экс-курсанты училища выразили вузу дань уважения и слова признательности. Как и в день своего выпуска, они ровным строем прошли по плацу под звуки военного оркестра. Бывшие выпускники посетили выставки современных образцов вооружения и возложили цветы к мемориалам воинской славы.

Московское высшее общевойсковое командное училище было основано в декабре 1917 года. Сначала оно называлось 1-я Московская революционная пулеметная школа. В 1922 году его переименовали в 1-ю Советскую Объединенную военную школу Рабоче-крестьянской Красной Армии имени ВЦИК. В 1938 году училище наградили орденом Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, из курсантов и преподавателей училища сформировали полк. Он участвовал в боях под Москвой.

В 1958 году училище стало называться Московское Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 1965 году его наградили орденом Ленина, а в 1978 году - орденом Октябрьской Революции.

В 2004 году училище переименовали в Государственное образовательное учреждение «Московское высшее командное училище (военный институт)» Министерства обороны РФ. В 2010 году оно стало филиалом Военной академии Сухопутных войск. В 2017 году оно снова стало называться Московское высшее общевойсковое командное училище.

15 декабря 2017 года училище наградили орденом Жукова за вклад в укрепление обороноспособности страны.

Сегодня вуз готовит офицеров для Вооруженных Сил России по разным программам высшего, среднего и дополнительного образования.