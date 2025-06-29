ПВО сбили по одному БПЛА в Ростовской, Курской областях и Крыму

Над субъектами России минувшей ночью уничтожили три дрона ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. В регионах работали дежурные средства ПВО.

Уточняется, что в ночь на воскресенье, 29 июня, ВС РФ ликвидировали по одному беспилотнику самолетному типа в небе над тремя регионами нашей страны. Речь идет о Курской и Ростовской областях и Республике Крым, говорится в сводке ведомства.

Накануне Минобороны России сообщало о 31 уничтоженном дроне противника за ночь. В ту ночь беспилотники также перехватили в Крыму - девять летательных аппаратов - и других областях страны.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.