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Полигон и танкодром: Евкуров осмотрел новый учебный центр ЮВО

В этом передовом центре будут готовить бойцов перед отправкой в зону СВО.
Валерия Кваше 2025-06-28 09:46:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров вместе с делегацией Краснодарского края осматривает объекты на полигоне Молькино. На территории расположились: современный военный полигон, центр тактической медицины, поле для тренировки операторов беспилотников, танкодром и многое другое. Первый камень заложили два года назад.

Бойцы отрабатывают штурм населенного пункта. Им нужно выбить противника с позиций. Работает артиллерия, FPV-дроны. «Птички» поражают цели боевыми снарядами. Обстановка максимально приближена к боевой.

Каждая точка разработана и спроектирована с учетом проведения специальной военной операции. Обучение проводят те, у кого за плечами немалый опыт. Это позволяет довести действия до автоматизма буквально за неделю.

«Ребята приехали с передовой. Поэтому какие-то навыки у них уже есть. Поэтому они быстрее воспринимают информацию, впитывают», - говорит инструктор по тактико-специальной подготовке с позывными Vилиам.

Отдельное внимание - современному оборудованию, на котором работают наши бойцы. Тактическая медицина со спецэффектами, за которыми можно наблюдать дистанционно. Беспилотники отечественного производства. И уже знаменитые машины.

Среди них - танк Т-90М «Прорыв». Маневрам на такой технике учит чемпион по танковому биатлону с позывным Броня.

«Солдат на поле боя сейчас действует совсем по-другому. Сейчас все зависит не только от его смелости и решительности, хотя это тоже немаловажный фактор и он нужен. Но прежде всего - от умения действовать в быстро меняющейся обстановке», - говорит начальник управления боевой подготовки ЮВО Сергей Тюгай.

Проект реализовали всего за два с половиной года. Цель этого интеллектуального центра - научить не просто метко стрелять, а думать, решать и побеждать.

«Мы совершенствуем учебно-материальную базу. Как полевую, приказарменную, переносную. Этот полигон - не исключение. Здесь огромное количество учебных мест, учебных объектов», - заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Тем, кто принимал участие в строительстве военного полигона, внимание особое. Каждого, кто приложил руку и сердце, Юнус-Бек Евкуров наградил лично. Теперь это место стало отправной точкой, где передают бесценные знания и навыки, которые помогут одержать победу.

#армия #Минобороны России #Юнус-Бек Евкуров #Южный военный округ #полигон #Учебный центр #Танкодром #СВО
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