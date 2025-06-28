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Икону с мощами святителя Луки Крымского доставили в госпиталь в зоне СВО

Кроме этого, священнослужители совершили богослужение о здоровье раненых и больных, окропили святой водой всех желающих, а также палаты и хирургическое отделение.
2025-06-28 06:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Икону с мощами святителя Луки Крымского доставили в отдельный медицинский отряд ВДВ на Каховском направлении в Херсонской области. Православную реликвию десантникам, проходящим лечение, привезли представители духовенства Крымской метрополии Русской православной церкви.

«Эти иконы много проехали с нами, мы не всегда их берем. Они были нам переданы в Волновахе в Донбассе. Мы с ними были в Угледаре и под Курахово. Они крестным ходом с нами шествуют. Они проехали всю южную часть фронта», - рассказал руководитель военного отдела Крымской метрополии и Херсонского направления, протоиерей Дмитрий.

Священнослужители совершили богослужение о здоровье раненых и больных. По завершении окропили святой водой всех желающих, а также палаты, приемную и хирургическое отделение. Также представители духовенства крестили, исповедовали, причащали военнослужащих и врачей.

«В данный момент более 250-ти священнослужителей по всей зоне специальной военной операции выполняют свой пастырский долг. Священник должен оставаться со своим народом, со своей паствой, собратьями, с воинами. Мы приезжаем в госпитали, исповедываем и причащаем, ходим по реанимациям, операционным. Это особое дело и ребята очень рады», - добавил протоирей Дмитрий.

Как отмечают сами военнослужащие, деятельность священнослужителей имеет большое значение, особенно в условиях боевых действий. Она позволяет бойцам приобщиться к религиозным обрядам, а также способствует изменению мировоззрения и принятию решения о крещении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #церковь #Православие #госпиталь #икона
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