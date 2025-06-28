Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали об обнаружении склада с иностранным вооружением на позициях украинских боевиков на Южно-Донецком направлении спецоперации.

«Обнаружили схрон с натовскими гранатами, пулеметными лентами. Много боеприпасов, есть бронебойно-зажигательные, также производства стран НАТО. Имеются опломбированные короба к пулеметам, большое количество западного арсенала», - рассказал старшина подразделения с позывным Рубин.

Штурмовики отмечают, что украинские боевики почти не вступают в бой, а бегут в панике, оставляя прямо на позициях боевые гранаты, пулеметы с американской маркировкой, ленты с боеприпасами, а также индивидуальное снаряжение и личные вещи.

«Враг бежит, бросает боеприпасы, личные вещи - лишь бы самому уцелеть», - добавил Рубин.

В начале июня сотрудники ФСБ обнаружили похожий схрон в освобожденном селе Богоявленка в Донецкой народной республике. Тайник оставили украинские боевики при отступлении.

Взрывотехники обезвредили мины-ловушки, а потом изъяли содержимое схрона. Там нашли британские мины различных типов, а также 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов калибра 7,40 мм.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.