Белоусов проинспектировал Новосибирское высшее военное командное училище

Министр обороны России Андрей Белоусов приехал с инспекцией в Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ). Об этом сообщает МО РФ.

«На полигоне училища министру обороны продемонстрировали подготовку курсантов Сухопутных войск и практические занятия будущих офицеров по управлению боем, огневой подготовке, вождению боевых машин, управлению БПЛА и тактической медицине», - говорится в сообщении.

Главком Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил Белоусову, что все занятия в НВВКУ проводятся под руководством преподавателей, получивших опыт в зоне спецоперации. Курсантов готовят с учетом особенностей применения врагом современных образцов западного вооружения и тактики, подчеркнул Мордвичев.

Белоусов провел рабочее совещание с руководством училища и Главного командования Сухопутных войск. Он обсудил повышение качества подготовки будущих офицеров и эффективность процессов обучения.

Отмечено, что по результатам этой поездки глава МО РФ дал ряд поручений. В частности, он поставил задачу оснастить училище квадроциклами и мототехникой. Помимо этого, Андрей Белоусов поручил завершить оборудование полигонной базы и отремонтировать казарменно-жилищный фонд.

Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Он поблагодарил комсостав подразделений группировки за высокие боевые результаты. Министр вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.