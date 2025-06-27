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Белоусов проинспектировал Новосибирское высшее военное командное училище

Андрею Белоусову показали подготовку курсантов Сухопутных войск и практические занятия по управлению боем, огневой подготовке, вождению, управлению БПЛА и тактической медицине.
2025-06-27 18:24:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов приехал с инспекцией в Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ). Об этом сообщает МО РФ. 

«На полигоне училища министру обороны продемонстрировали подготовку курсантов Сухопутных войск и практические занятия будущих офицеров по управлению боем, огневой подготовке, вождению боевых машин, управлению БПЛА и тактической медицине», - говорится в сообщении.

Главком Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил Белоусову, что все занятия в НВВКУ проводятся под руководством преподавателей, получивших опыт в зоне спецоперации. Курсантов готовят с учетом особенностей применения врагом современных образцов западного вооружения и тактики, подчеркнул Мордвичев.

Белоусов провел рабочее совещание с руководством училища и Главного командования Сухопутных войск. Он обсудил повышение качества подготовки будущих офицеров и эффективность процессов обучения.

Отмечено, что по результатам этой поездки глава МО РФ дал ряд поручений. В частности, он поставил задачу оснастить училище квадроциклами и мототехникой. Помимо этого, Андрей Белоусов поручил завершить оборудование полигонной базы и отремонтировать казарменно-жилищный фонд. 

Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Он поблагодарил комсостав подразделений группировки за высокие боевые результаты. Министр вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #НВВКУ #Андрей Белоусов #Андрей Мордвичев
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