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МО РФ показало удары по опорнику ВСУ из кабины летчика Су-25

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
2025-06-28 09:38:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики Су-25 пусками ракет с малых высот уничтожили боевиков ВСУ и их опорный пункт в зоне ответственности войск «Восток», сообщили в Минобороны России. Ведомство также поделилось кадрами работы российских бойцов в зоне спецоперации.

Сообщается, что экипажи применили авиационные средства поражения, затем, выполнив маневр, благополучно вернулись обратно на аэродром вылета.

Следующим этапом стало проведение работ по обслуживанию самолетов и их подготовке к повторным боевым вылетам, добавили в оборонном ведомством. Подобная работа проводится специалистами инженерно-технического состава.

Напомним, на этой неделе министерство также показывало уничтожение ударами Су-25 опорника противника в зоне спецоперации. Крылатые машины также работали на малой высоте.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Су-25 #ВСУ #пуски ракет #зона спецоперации
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