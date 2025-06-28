В России уничтожили 31 дрон ВСУ с вечера пятницы 27 июня

В Минобороны России сообщили об уничтожении 31 украинского дрона в небе над регионами нашей страны в период с вечера пятницы, 27 июня, по сегодняшнее утро. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

«В период с 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

Так, наибольшее число дронов противника ликвидировали в Крыму - там сбили девять БПЛА, еще пять дронов уничтожили над Черным морем, два - над Азовским. Также шесть - в небе над Брянской областью, пять - над Смоленской, добавили в министерстве.

Отмечается, что за этот период ПВО перехватили по одному вражескому БПЛА в Орловской, Белгородской, Калужской областях и над территорией Краснодарского края.

Напомним, в ночной сводке Минобороны также сообщалось о 25 уничтоженных дронах ВСУ за вчерашний вечер. Основное число летательных аппаратов сбили в Курской области.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.