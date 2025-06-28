В Баренцевом море «спасли» экипаж подводной лодки с глубины 40 метров

В Баренцевом море прошли учения Северного флота по «спасению» экипажа с подводной лодки, которая потерпела бедствие на глубине 40 метров.

«Спасение» проводилось в пять этапов - на подлодке случается авария и она ложится на грунт. Первым на поиски выдвинулся вертолет Ка-27М, его гидроакустическая станция прощупала толщу воды. Следом подключилась гидроакустика тральщика - квадрат поиска сузился еще больше.

Параллельно из трюма спасательного судна-носителя выгрузился аппарат АС-36. Задача экипажа АС-36 – обнаружить подлодку, оценить ее положение на грунте и обследовать.

На глубине до 40 метров экипаж шел малым ходом, чтобы не пропустить искомую цель. Увидеть цель командиру помогает новое оборудование, которое установили при модернизации аппарата и сегодня впервые испытывают в открытом море.

После этого экипаж выполнил самый важный элемент спасательной операции - стыковку с комингс-площадкой подводной лодки. Действия отрабатываются заранее на специальном макете - минувшей весной его установили в Кольском заливе.

«Что там, что здесь, условия приближены к реальным. Задача, поставленная экипажу, выполнена в полном объеме, о чем доложено командованию», - заявил командир глубоководного спасательного аппарата АС-36 Константин Кривенко.

Экипаж батискафа выполнил свою задачу за два часа. Командование дало высокую оценку работе поисково-спасательных сил флота.

«Все мероприятия выполнены в срок, как и было запланировано, везде уложились четко по времени, общая оценка – "хорошо"», - отметил начальник УПАСР Северного флота Михаил Белов.

Тренировки на Северном флоте продолжатся и далее. Только экипаж АС-36 за год должен провести под водой 50 часов, чтобы в случае реального происшествия прийти на помощь быстро и выполнить свою работу качественно.