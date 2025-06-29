Российская армия освободила Новоукраинку в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения спецоперации.

Село перешло под контроль ВС РФ в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, ночью на 29 июня российские войска ударили по военно-промышленным и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине.

Для массированного удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Накануне в военном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России освободили село Червоная Зирка Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.