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ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР

Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-06-29 12:08:20
© Фото: Минобороны России

Российская армия освободила Новоукраинку в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения спецоперации.

Село перешло под контроль ВС РФ в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, ночью на 29 июня российские войска ударили по военно-промышленным и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине.

Для массированного удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Накануне в военном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России освободили село Червоная Зирка Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #СВО #Новоукраинка
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