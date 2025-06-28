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Наводчик РСЗО «Ураган» рассказал о тактике боевой стрельбы

Набор целей у артиллеристов стандартный - опорные пункты, места скопления живой силы противника и колонны с техникой.
Варвара Шрадер 2025-06-28 16:02:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы группировки «Центр» работают сейчас по тылам украинских боевиков. Они наносят удары по скоплениям живой силы и опорникам противника, что подготавливает плацдарм для дальнейшего продвижения штурмовых групп.

Масштаб проблем, который расчет РСЗО «Ураган» ежедневно доставляет противнику впечатляет. Каждый из 16 реактивных снарядов могут достигать целей на расстоянии более 35 километров. Обычно артиллеристы «охотятся» за опорными пунктами, места скопления живой силы противника и колоннами с техникой.

«Стреляем не одним снарядом, как ствольная артиллерия, а по несколько, чтобы площадь накрыть. Бывает, что и одним снарядом попадаем в орудие и сжигаем его,  то есть сразу попадали», - рассказал старший наводчик Александр Гуранов.

Последнее время расчет РСЗО чаще всего сталкивается с атаками БПЛА, но и контрбатарейная борьба со стороны противника  ведется непрерывно.

Каждый выезд на огневую позицию — колоссальный риск для расчета и его боевой машины. Поэтому работают преимущественно полным пакетом - «Ураган» применяют для поражения крупных и важных целей.

За скорость и мобильность в расчете отвечает механик-водитель. Временные рамки у реактивщиков сжатые - с момента получения команды на выезд до открытия огня по цели проходит максимум 5 минут.

Во время выезда на боевую задачу внутри кабины «Урагана» остаются только командир и механик водитель. Вместе с наводчиком, который прямо по приезде на огневую точку получает от командира установки для стрельбы, едут еще два бойца. Оба следят за обстановкой в воздухе, прикрывают работу расчета и сообщают о появлении вражеских БПЛА в небе.

Расчет 120-ой артиллерийской бригады группировки «Центр» работает сейчас по тылам украинских боевиков. Дальности стрельбы Урагана с запасом хватает для ведения огня по тем районам, откуда вражеская группировка пытается подтягивать резервы в Красноармейск.

#армия #стрельба #артиллеристы #снаряд #расчет #РСЗО «Ураган»
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