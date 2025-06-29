Расчет миномета «Сани» обеспечил продвижение штурмовиков в Сумской области

Минометные расчеты группировки войск «Север» обеспечивают продвижение штурмовых подразделений в Сумской области. Расчет «Саней» несет круглосуточное дежурство.

«Обстановка сейчас складывается в нашу пользу. Противник отступает. Расчет у нас слаженный, поддерживаем пехоту, которая идет вперед. Все у нас работает и днем и ночью, зависит от действий противника. Они активно обороняются, отступают», - рассказал начальник штаба батальона с позывным Факел.

Бойцы тесно взаимодействуют с операторами разведывательных беспилотников, которые обеспечивают их новыми целями и при необходимости корректируют огонь. В ходе решения огневых задач они работают настолько слаженно, что первый выстрел происходит в течение минуты после получения задачи на уничтожение цели.

«Корректировка стрельбы происходит с помощью разведывательных БПЛА нашего подразделения, которые постоянно находятся в воздухе и отлично корректируют. Сразу вводятся поправки, если требуется, открывается повторный огонь», - уточнил Факел.

Поразив цель, военнослужащие совершают смену позиций для пополнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.