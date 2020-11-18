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Самолеты МО выполнили более 180 рейсов для переброски миротворцев в Карабах

Андрей Аркадьев
16:28 18.11.2020
За прошедшие сутки выполнено 22 рейса, а всего с 10 ноября - 184.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самолеты военно-транспортной авиации с 10 ноября выполнили более 180 рейсов для переброски миротворцев в Нагорный Карабах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего с 10 ноября выполнено 184 самолето-рейса. За прошедшие сутки выполнено 22 самолета-рейса», - сказал он в среду на брифинге.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Военнослужащих и технику перебрасывают в регион самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ с аэродрома Ульяновск-Восточный.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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