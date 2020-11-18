МО показало карту расположения постов миротворцев в Карабахе

Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах. Изменения расположения постов и зон ответственности отражены на карте, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Степанакерте развернут командный пункт российского контингента миротворческих сил, с которого осуществляется управление миротворческой операцией», - сказал он.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Безопасность движения по автодороге через Лачинский коридор до Степанакерта обеспечивают патрули российского миротворческого контингента и военной полиции, добавил Конашенков.

За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах вернулось 648 человек. Всего с 14 ноября в город Степанакерт в сопровождении российских миротворцев прошли четыре колонны с 1 709 беженцами, ранее покинувшими свои дома из-за боевых действий.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших военнослужащих в ходе конфликта. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста.

Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября выполнено 184 рейса, а за прошедшие сутки - 22 рейса.