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В МО РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения в Карабахе

Андрей Аркадьев
16:55 17.11.2020
С утра по Лачинскому коридору открыто безопасное движение гражданского автотранспорта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районах проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 25 наблюдательных постах. Девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности, девяти - в северной и семи временных наблюдательных постов вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы в Лачинском коридоре», - уточнил он.

В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией.

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 км», - добавил Конашенков.

Он уточнил, что с 10.00 сегодняшнего дня по Лачинскому коридору открыто безопасное движение гражданского автотранспорта.

Кроме того, 16 ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись 1 207 жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

Безопасность передвижения колонн обеспечивали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста», - сказал официальный представитель Минобороны России.

Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября 2020 года выполнено 162 рейса, а за прошедшие сутки - 22, добавил Конашенков.

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