Высадка десанта и доставка гумгруза: кадры учений «Нерушимое братство» в Белоруссии

Экипажи российских вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» обеспечили высадку десанта на полигоне Лосвидо под Витебском (Белоруссия), где проходят учения «Нерушимое братство - 2020».

По легенде, российские винтокрылые машины доставили в пункт назначения бойцов и гуманитарный груз. Операция проходила под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил».

В учениях также задействовали беспилотные летательные комплексы «Орлан-10» и «Тахион-4». Маневры завершатся 16 октября.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Модификация самого массового двухдвигательного вертолета Ми-8. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать их огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.