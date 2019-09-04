На башню по штурмовой лестнице: в Ростове стартовали соревнования военных пожарных

В Южном военном округе дан старт I чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту. Соревнования продлятся до шестого сентября.

Торжественная церемония открытия прошла в Ростове-на-Дону на территории гарнизонной пожарной команды ЮВО. Открыл ее начальник службы пожарной безопасности ВС РФ, полковник Дмитрий Щипанов.

В церемонии открытия приняли участие руководители и тренеры команд, судейская коллегия, участники соревнования, федерации по пожарно-спасательному спорту среди военнослужащих, донское казачество, военный священник госпитального храма МОРФ. Под гимн России был поднят государственный флаг, после чего участники соревнования прошли строем.

После торжественной части был дан старт чемпионата.

В первый день соревнования команды огнеборцев состязались в преодолении полосы препятствий и подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни.

© Минобороны России

Преодоление полосы препятствий проходило в следующей последовательности: команда занимает стартовое положение перед линией старта, участники по команде преодолевают забор, берут рукавные скатки, соединяют рукава между собой, подбегают к разветвлению, присоединяют к нему рукавную линию и прокладывают ее. При этом забор преодолевается без упора ногами о стойки и откосы крестовин. После финиша все соединительные головки должны быть сомкнутыми.

© Минобороны России

Преодоление штурмовой лестницы в окно четвертого этажа учебной башни проходило в следующей последовательности: команда занимает стартовое положение перед линией старта, участники по команде стартуют, по сигналу стартера участник стартует и поднимается на этажи учебной башни любым способом, не мешая участникам на других дорожках.

© Минобороны РФ

В преодоление полосы препятствий первое место одержала сборная команда ЮВО, второе и третье места соответственно у сборных команд Восточного военного округа и 4-ой армии ВВС и ПВО.

В подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни также лучший результат показала сборная команда ЮВО, второе место у сборной команды 4-ой армии ВВС и ПВО, а замыкает тройку лидеров сборная команда ВВО.

© Минобороны России

Всего в соревнованиях принимают участие около 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов, и Северного флота, 12-го Главного управления Министерства обороны (МО) РФ, управление коменданта охраны МО РФ, а также видов (родов) войск ВС РФ и центральных органов военного управления МО РФ.