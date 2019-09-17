Уничтожение диверсантов: уникальные кадры учений Северного флота в Арктике
Маневры прошли в районе острова Большевик архипелага Северная Земля. В них были задействованы три корабля, бронетехника, авиация и более 500 человек личного состава.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Подразделения ВДВ и морской пехоты провели учения по высадке на необорудованное побережье арктического острова. Военнослужащие выполняют задачи в регионе в составе группировки Северного флота.
Прибыв к острову на больших десантных кораблях «Александр Отраковский» и «Кондопога», бойцы высадились на побережье, после чего уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника.
Маневры прошли в районе острова Большевик архипелага Северная Земля. Руководил учениями командующий Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирал Олег Голубев.
В общей сложности в учениях были задействованы три боевых корабля, два вертолета Ка-27, десять единиц бронетехники, два катера и более 500 человек личного состава.