Уничтожение диверсантов: уникальные кадры учений Северного флота в Арктике

Подразделения ВДВ и морской пехоты провели учения по высадке на необорудованное побережье арктического острова. Военнослужащие выполняют задачи в регионе в составе группировки Северного флота.

Прибыв к острову на больших десантных кораблях «Александр Отраковский» и «Кондопога», бойцы высадились на побережье, после чего уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника.

Маневры прошли в районе острова Большевик архипелага Северная Земля. Руководил учениями командующий Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирал Олег Голубев.

В общей сложности в учениях были задействованы три боевых корабля, два вертолета Ка-27, десять единиц бронетехники, два катера и более 500 человек личного состава.