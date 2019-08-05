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Российская команда стала третьей на первом этапе конкурса «Мастер-оружейник» в Китае

Татьяна Ляшко
18:57 05.08.2019
По результатам первого этапа соревнований лидером стала китайская команда. На втором месте - команда из Казахстана, на третьем - из России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На китайском полигоне Корла прошел первый этап конкурса «Мастер-оружейник». Его участники знают об артиллерии все.

Бить кувалдой, тягать трехтонную гаубицу, бегать и знать в орудии каждый винтик. По сценарию конкурса 120-мм гаубица сломалась и нужно заменить неисправную деталь, без которой пушка не выстрелит. А затем гонка а-ля Париж-Дакар, только на китайском полигоне и с прицепом - гаубицей за плечами, которую заносит на каждом повороте. Гравийка под колесами устойчивости не добавляет, да и машины китайские для нашей команды непривычные.

Команда КНР работает словно швейцарские часы. Каждое движение четко и выверено. В итоге на трассе рекордное время - 17 минут 18 секунд.

«Во-первых, мы вчера хорошенько отдохнули. Во-вторых, нам очень помогла поддержка зрителей. И то, что мы на родной земле. В итоге - показали лучший результат, чем на тренировках», - рассказал Ван Кун из команды КНР.

Нашим бойцам свой часовой механизм пришлось ломать. Привыкли к более современной версии гаубицы Д-30А. А здесь - много лишних движений.

«Старовато оружие. У нас накатник и тормоз отката идет две гайки. А тут идут дополнительные гайки, дополнительные стопора гаек», - объяснил Артур Салимов из российской команды.

Российская команда заняла третье место, на втором - сборная Казахстана. Но это только первый этап. Впереди еще ремонт зенитки и реактивной системы залпового огня, а значит, есть время на реванш.

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