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Военнослужащие в кратчайшие сроки восстановили разрушенный «неприятелем» мост через реку Ишим

Роман Захаров
16:23 29.08.2019
Глубоководные водолазы совершили погружения с борта катера БМК-130, обследовали дно реки, проверив грунт на возможность установки свай и наличие взрывоопасных предметов.
Военнослужащие в кратчайшие сроки восстановили разрушенный «неприятелем» мост через реку Ишим
© Фото: ТРК "Звезда"

В ходе активной фазы учений по материально-техническому обеспечению в Центральном военном округе военнослужащие навели 12 автомобильных и железнодорожных мостов, в том числе 3-километровый через Волгу.

«Уникальность и важность учений заключается в том, что мост через Волгу - это один из шести мостов, которые были наведены одновременно на всех барьерных рубежах от Абакана   до Волги, и по ним одновременно пошли эшелоны. Это очень важно при выполнении задач по перегруппировке войск. На тех же барьерных рубежах наводились шесть автомобильных мостов», - сказал замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Военные в рекордные сроки перебросили мост через Волгу длиной в 3 км на учениях в ЦВО. Военные железнодорожники навели уникальную комбинированную понтонно-мостовую переправу через Волгу в районе Сызрани в ходе масштабных учений подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ, общая протяженность плавучего моста составила около 3 километров.

Одним из самых технически сложных эпизодов учения стала установка секции наплавного железнодорожно-автомобильного моста длиной около 150 метров. В ходе маневров специалисты установили рекорд, замкнув трехкилометровый мост через Волгу и подготовив его к движению поездов и автомобилей через реку менее чем за полтора часа.

В Хакасии военные навели два железнодорожных моста через Енисей. По замыслу учения, условный противник частично разрушил действующий железнодорожный мост через реку Енисей вблизи города Абакан. Личный состав соединения по тревоге совершил марш в район предназначения и приступил к восстановлению прерванного ж/д сообщения. Основным этапом стало наведение наплавного железнодорожного моста из комплекта НЖМ-56 протяженностью 500 метров и 50 метрового рамно-эстакадного моста РЭМ-500, а также строительство железнодорожного подъездного пути общей протяженностью более 6 км.

Водолазы при сильном течении реки выполнили сварочно-восстановительные работы на глубине более трех метров. Понтонный железнодорожный мост восстановлен, эшелоны с тяжелой гусеничной техникой начали движение под прикрытием армейской авиации.

Военные впервые проложили трубопровод по дну Волги на учениях МТО. Впервые в целях своевременного и гарантированного обеспечения войск горючим, по дну реки Волга проложен подключённый к федеральному магистральному топливопроводу полевой разборный трубопровод нового поколения общей протяженностью 2,3 км, с пропускной способностью до 1,5 тыс. тонн в сутки. Это позволило значительно сократить время подачи горючего до обеспечиваемых войск.

Вместе с этим осуществлена заправка речных судов горючим с использованием принятого на снабжение в 2019 году комплекта.

Военные возвели железнодорожный мост через реку Ишим на учениях под Тюменью. Военнослужащие возвели 230-метровый эстакадный мост через реку Ишим. По замыслу учения «противник» с помощью высокоточного оружия разрушил мост через реку Ишим. Подразделения, прибывшие к месту аварии, провели техническую разведку моста и инженерную разведку местности. Глубоководные водолазы совершили погружения с борта катера БМК-130, обследовали дно реки, проверив грунт на возможность установки свай и наличие взрывоопасных предметов. Военнослужащие в кратчайшие сроки возвели временный железнодорожный мост, восстановив прерванное движение.

Мероприятия проводятся под руководством замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Для инспектирования комплекса специальных учений в Самарскую область прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Также на учениях присутствовали заместители Министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов, генерал-полковник Александр Фомин и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Всего планами предусмотрены практические действия войск на территории шести субъектов Российской Федерации, территориально входящих в состав Центрального военного округа, в т.ч, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Самарской областей и Алтайского края.

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