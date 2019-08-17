Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»

Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса. Он стал уже третьим за авторством россиян за время проведения конкурса в этом году и оказался равен 84 километрам в час.

Рекордный показатель удалось установить российским танкистам на последних минутах финала первого дивизиона «Танкового биатлона» в субботу, 17 августа.

Напомним, ранее в полуфинальной эстафете российские экипажи друг за другом побили рекорд скорости, сначала достигнув 80 километров в час, а затем установив новый рекорд скорости в 82 километра в час.

Российские военнослужащие сегодня стали победителями «Танкового биатлона», пройдя трассу за 1 час 33 минуты 20 секунд. Второе место досталось команде из Белоруссии, бронзу завоевал Казахстан.