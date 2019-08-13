Определились все финалисты конкурса «Танковый биатлон»

На полигоне Алабино определилась последняя пара финалистов одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2019 - «Танкового биатлона». На старт эстафеты вышли военнослужащие из Лаоса, Узбекистана, Кувейта и с Кубы. Лаосскую команду судьи дисквалифицировали. При прохождении дистанции орудие танка сборной оказалось развернуто в сторону трибун, что является грубейшим нарушением.

Первыми в финал сегодня вышли представители Узбекистана, вторыми финишировали дебютанты «Танкового биатлона» - представители Кубы.

Ранее заветную путевку в решающий этап получили военнослужащие из России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Главный победитель определится в день закрытия Игр - в субботу, 17 августа.

В конкурсе Армейских международных игр «Танковый биатлон» экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке. Это состязание по праву считается одним из самых динамичных в АрМИ. В этом году в «Танковом биатлоне» приняли участие 25 государств: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.