«Морской бриз» под контролем: кадры учений кораблей в Черном море

Минобороны РФ опубликовало кадры маневров группировки кораблей Черноморского флота, контролирующей деятельность кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении Sea Breeze 2019 в северо-западной части Черного моря.

Так, на видео, помимо маневров российских кораблей, попал принимающий участие в учениях «Си Бриз-2019» эскадренный миноносец ВМС США «Carney».

© Фото: Минобороны РФ

Мониторинг ситуации ведется десятью кораблями ЧФ, которые находятся на плановом учении в открытом море. Это большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», МРК «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и ряд других.

В настоящее время моряки отрабатывают элементы боевого маневрирования в морских полигонах. Кроме того, корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Учение Sea Breeze 2019 стартовало 1 июля. В маневрах задействованы корабли и авиационная техника США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии и Грузии.