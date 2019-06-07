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Минобороны РФ: строительство Главного храма ВС РФ идет по графику

Татьяна Ляшко
17:22 07.06.2019
Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».
© Видео: ТРК "Звезда"

Строительство Главного храма Вооруженных Сил России идет по графику, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на совместном заседании художественного и технического совета по строительству храма.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание участников совещания, что работы должны быть выполнены не только в срок, но и качественно, а каждый элемент храма - тщательно продуман и нести смысловую нагрузку.

Перед совещанием министр оценил эскизы элементов внутреннего убранства храма, уделив особое внимание оформлению «Дороги памяти» - мультимедийной галереи с портретами участков Великой Отечественной войны, которая станет филиалом Центрального музея ВС РФ.

Ранее сообщалось, что по периметру храма будут расположены горельефы, посвященные Великой Отечественной войне.

Также в декабре прошлого года Шойгу сообщил, что ступени Главного храма ВС РФ отольют из трофейной техники вермахта. А в апреле в Сретенских мастерских показали икону Главного храма Вооруженных Сил РФ. Храм будет украшать мозаика Спаса Нерукотворного общей площадью порядка 300 метров.

Главный храм ВС РФ появится в Подмосковье на территории парка «Патриот» по инициативе главы военного ведомства Сергея Шойгу. Он будет возведен исключительно на народные пожертвования и посвящен Победе в Великой Отечественной войне. По словам президента РФ Владимира Путина, храм станет символом национальных традиций России.

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке. 

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