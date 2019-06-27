Контракты на 350 миллионов долларов планируют заключить на «Армии-2019»

На международном форуме «Армия-2019» планируют подписать контрактов на 350 миллионов долларов. Об этом 26 июня заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Но самое главное, наверное, что интересует, это контракты. Уже сегодня можно говорить, что больше 10 их будет. Сумма будет превышать 350 миллионов долларов и больше миллиарда рублей», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, Шугаев отметил, такие цифры значительно превышают прошлогодний показатель.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.