Ка-29 наносит удар по «пиратской лодке» на Балтике: видео
На кадрах видно, как экипаж транспортно-боевого вертолета нанес удар по цели в море неуправляемыми авиационными ракетами, а также корабельной зенитной пушкой.
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Экипажи российских вертолетов Ка-29 уничтожили «лодку пиратов» на Балтике. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
«Пилоты корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29 соединения морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов выполнили ракетные стрельбы на полигонах в акватории Балтийского моря и Калининградской области», - сказано в сообщении.
Так, в ходе маневров летчики уничтожили цели в море с помощью пулемета, а также неуправляемых ракет.
Как ранее сообщалось, Ка-29 является одним из самых современных палубных вертолетов в мире.