Марш-бросок и рукопашный бой: кадры испытаний российских десантников в Белоруссии

Российские десантники принимают участие в испытаниях, которые проходят с 27 по 31 мая в Витебске на право ношения нагрудного знака Вооруженных Сил Белоруссии «Доблесть и Мастерство». В белорусской армии этот знак является одним из самых престижных.

От России в состав участников включены военнослужащие разведывательных подразделений из трех соединений ВДВ, а также курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова.

На протяжении нескольких дней военным предстоит совершить 30-километровый марш-бросок, прыжки с парашютом, выполнить упражнения из гранатомета, пулемета, снайперской винтовки и показать, на что они способны в рукопашном бою.