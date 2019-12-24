Танковые экипажи в Крыму начали подготовку к «АрМИ-2020»

В Крыму военнослужащие бригады береговой обороны начали подготовку к «АрМИ-2020». На полигоне Ангарский стартовал отборочный этап для танкистов, инженеров, снайперов и медиков.

Первыми в борьбу за путевку вступили танковые экипажи. Мехводы вывели Т-72Б3 на маршрут с классическими препятствиями «Танкового биатлона» - рвами и косогорами.

Наводчики-операторы, в свою очередь, соревнуются в точности стрельбы по движущимся мишеням.

Всего в отборочных этапах «АрМИ-2020» на Черноморском флоте участвуют 500 военнослужащих.