Танковые экипажи в Крыму начали подготовку к «АрМИ-2020»
Отборочный этап стартовал на полигоне Ангарский.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Крыму военнослужащие бригады береговой обороны начали подготовку к «АрМИ-2020». На полигоне Ангарский стартовал отборочный этап для танкистов, инженеров, снайперов и медиков.
Первыми в борьбу за путевку вступили танковые экипажи. Мехводы вывели Т-72Б3 на маршрут с классическими препятствиями «Танкового биатлона» - рвами и косогорами.
Наводчики-операторы, в свою очередь, соревнуются в точности стрельбы по движущимся мишеням.
Всего в отборочных этапах «АрМИ-2020» на Черноморском флоте участвуют 500 военнослужащих.