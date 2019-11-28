Инженеры ВДВ сдают итоговую годовую проверку: видео

На территории гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ 25 ноября начались учебно-методические сборы с руководящим составом инженерно-технических служб воинских частей и учреждений ВДВ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Сборы проходят с 25 по 29 ноября, в них участвуют более 300 специалистов, прибывших из воинских частей от Пскова до Уссурийска. Подведением итогов работы руководит замкомандующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.

Ожидаются занятия по инженерно-технической и специальной подготовке, на которых будут рассмотрены вопросы эксплуатации и технического обслуживания поступающих в войска новых образцов вооружения, автомобильной, бронетанковой и воздушно-десантной техники.

Специалисты будут сдавать зачеты по технической и специальной подготовке. В рамках сборов провели смотр участников и сдачу нормативов по физподготовке.

Во время сборов военное руководство уточнит вопросы организации инженерно-технического обеспечения служебно-боевой деятельности ВДВ в 2019 году и поставит приоритетные задачи на 2020 год.