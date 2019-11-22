Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл V Межведомственную научно-практическую конференцию, посвященную системе межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации.

На встрече присутствовали представители министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти и государственных организаций. Участники собрания обсудили совместную деятельность в области обороны.

«Впервые к нам присоединились друзья и союзники по Организации Договора о коллективной безопасности. Это свидетельствует о том, что направления нашей работы неизменно расширяются», - сказал министр.

Шойгу отметил, что за прошедшие пять лет была усовершенствована нормативная правовая база системы межведомственного взаимодействия, создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств, выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. По словам министра, это подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны.

«Важно отметить, что налажен информационный обмен с Центром кризисного реагирования ОДКБ, а также с центральными командными пунктами Белоруссии и Казахстана. Большое внимание уделяется реализации государственной программы вооружения. Совместно с концернами и объединенными корпорациями ведется ежедневный мониторинг исполнения гособоронзаказа», - добавил он.

По словам Шойгу, в ходе работы с региональными властями успешно решаются социальные вопросы, значительно снижена потребность в рабочих местах для членов семей военнослужащих и практически всем нуждающимся предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях.

В целом решение широкого спектра задач по развитию системы межведомственного взаимодействия требует согласованных подходов и инициативных действий, считает глава ведомства.