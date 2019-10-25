Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту на сирийско-турецкой границе

Колонна российской военной полиции провела патрулирование по новому маршруту на сирийско-турецкой границе. Общая его протяженность составила свыше 210 километров, и пролегал он от города Камишлия до населенного пункта Матала.

Подразделения военной полиции выполняют задачи, поставленные в соответствии с условиями заключенного между Россией и Турцией меморандума о взаимопонимании.

Российская военная полиция оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляя патрулирование в назначенных районах, а также оказывает содействие выводу курдских формирований вместе с их вооружением на 30 километров от сирийско-турецкой границы.