Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту на сирийско-турецкой границе
Военные подразделения РФ выполняют задачи в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, который заключили в Сочи главы России и Турции.
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Колонна российской военной полиции провела патрулирование по новому маршруту на сирийско-турецкой границе. Общая его протяженность составила свыше 210 километров, и пролегал он от города Камишлия до населенного пункта Матала.
Подразделения военной полиции выполняют задачи, поставленные в соответствии с условиями заключенного между Россией и Турцией меморандума о взаимопонимании.
Российская военная полиция оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляя патрулирование в назначенных районах, а также оказывает содействие выводу курдских формирований вместе с их вооружением на 30 километров от сирийско-турецкой границы.