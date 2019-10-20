Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по связи для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова организовали показательное занятие по связи для юнармейцев, приуроченное ко Дню военного связиста. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В рамках проведения мероприятия военнослужащие рассказали около 50 юнармейцам историю возникновения праздника и тактико-технические характеристики и возможности эксплуатируемых средств связи в ВС РФ.

В ходе показного занятия военнослужащие продемонстрировали порядок выполнения нормативов по развертыванию подвижной радиостанции средней мощности (Р-161А2М) и установлению связи.