Начальник Генштаба ВС РФ рассказал о процессе испытаний новейших средств вооружения

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов призвал ученых, занимающихся разработками в интересах военных, активизировать свою работу по предотвращению возможных действий вероятного противника в космосе.

«Военные ученые должны активизировать исследования по поиску и внедрению новых способов применения перспективного вооружения, а также по обоснованию форм противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса», - заявил Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

Начальник Генштаба особо подчеркнул, что одной из самых актуальных задач развития военной стратегии России является совершенствование мер ядерного и неядерного сдерживания.

«Любой потенциальный агрессор должен понимать, что всякая форма давления на Россию и ее союзников бесперспективна. Наш ответ не заставит себя ждать. Для этого принимаются на вооружение и развертываются современные образцы вооружения, в том числе принципиально новые виды оружия», - добавил он.

Обращаясь к присутствующим, Валерий Герасимов напомнил о начале серийного производства новейших образцов вооружения.

«"Авангард", "Сармат", новейшее оружие "Пересвет" и "Кинжал" показали свою высокую эффективность, успешно проходят испытания комплексов "Посейдон" и "Буревестник". Идет плановая работа по созданию гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон"», - перечислил генерал.

Герасимов выразил уверенность, что в этой области лидерство России неоспоримо.

Он также сообщил, что «принято решение о проведении научных и конструкторских работ по разработке наземных комплексов гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности».

«Проводимая нашими западными партнерами политика вынуждает нас на угрозу отвечать созданием угрозы, планировать в перспективе нанесение ударов по центрам принятия решения, а также по пусковым установкам, позволяющим осуществить боевое применение крылатых ракет по объектам на территории России», - обозначил приоритеты начальник Генштаба.

Отдельно Валерий Герасимов остановился на вопросе финансирования. По его словам, создание новых образцов оружия не должно и не будет втягивать Россию в очередную бессмысленную гонку вооружений.

Достаточное для сдерживания количество новых комплексов будет создано в рамках запланированного военного бюджета, констатировал Герасимов.