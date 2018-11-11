Моряки ТОФ в Филиппинском море написали «Географический диктант»
Более 800 тихоокеанцев на борту ракетного крейсера «Варяг», БПК «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» выполнили задания диктанта.
Фото: Минобороны РФ
Экипажи ракетного крейсера «Варяг», БПК «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома», выполняющие задачи дальнего похода в Филиппинском море, выполнили задания «Географического диктанта».
Задания на диктант были переданы на корабли накануне. Все работы, написанные членами экипажа, будут переведены в электронный вид и отправлены в Русское географическое общество.
Всего в написании Географического диктанта РГО на Тихоокеанском флоте приняли участие порядка 9000 военнослужащих.
Всего же в «Географическом диктанте-2018» примут частие почти 140 тысяч военнослужащих.