Экипажи российских Ми-8 перебросили десант в Киргизии
В стране проходят учение ОДКБ «Взаимодействие-2018», в котором принимают участие свыше 1600 военнослужащих из шести стран - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Фото: Георгий Зимарев РИА Новости
Шесть российских транспортных вертолетов Ми-8 перебросили воздушный тактический десант в район блокирования условного противника в рамках учения «Взаимодействие-2018». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
В ходе учения тактический десант из Армении, России и Киргизии выполнили десантирование посадочным способом из вертолетов Ми-8 в районе блокирования «противника». Задача военнослужащих – задержать выдвижение незаконного военного формирования в направлении населенного пункта Балыкчи.
Действия десантников прикрывают два российских ударных вертолета Ми-24.