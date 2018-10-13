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Экипажи российских Ми-8 перебросили десант в Киргизии

Алексей Савелов
10:06 13.10.2018
В стране проходят учение ОДКБ «Взаимодействие-2018», в котором принимают участие свыше 1600 военнослужащих из шести стран - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Экипажи российских Ми-8 перебросили десант в Киргизии
Фото: Георгий Зимарев РИА Новости

Шесть российских транспортных вертолетов Ми-8 перебросили воздушный тактический десант в район блокирования условного противника в рамках учения «Взаимодействие-2018». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В ходе учения тактический десант из Армении, России и Киргизии выполнили десантирование посадочным способом из вертолетов Ми-8 в районе блокирования «противника». Задача военнослужащих – задержать выдвижение незаконного военного формирования в направлении населенного пункта Балыкчи.

Действия десантников прикрывают два российских ударных вертолета Ми-24.

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