Расчеты «Искандер-М» уничтожили командный пункт «противника» на «Взаимодействии-2018»

Расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командный пункт «противника» на учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В сообщении сказано, что военнослужащие ракетного соединения ЦВО, переброшенные в Киргизию с Урала, совершили групповой электронный пуск «ракетами» по целям, находящимся на удалении 120 километров.

ОТРК «Искандер-М» предназначен для нанесения ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям в глубине оперативного построения войск противника. Его максимальная дальность поражения - до 500 километров.

Учения «Взаимодействие-2018» проходят на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии с десятого по 13 октября. В нем принимают участие более 1600 военнослужащих шести стран - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также более 250 единиц военной техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов.

Ранее в ходе антитеррористических учений «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» в Киргизию впервые доставили ракетные комплексы «Искандер-М».