Воздушный бой на истребителях МиГ-29: кадры из кабины пилота

Истребители МиГ-29 атаковали воздушные и наземные цели, а вертолеты Ми-8 успешно эвакуировали пострадавших. Это часть программы больших российско-сербских учений «БАРС-2018». В составе экипажей находятся летчики сразу двух стран.

Пилоты Миг-29 из двух стран провели воздушный бой: они заняли выгодную позицию для атаки наземных целей и нанесли удары.

«Задачи учений выполнены, цель полностью достигнута. Хочется отметить высокий уровень подготовки смешанных экипажей, которые в установленное время с большой эффективностью выполнили все поставленные перед ними задачи», - заявил помощник руководителя учений «БАРС-2018» Константин Суриков.

Также в рамках «БАРС-2018» прошла тренировка вертолетов, по легенде которой, экипажи вертолетов в безлюдной местности должны эвакуировать пострадавших. В определенный момент машина должна буквально замереть в воздухе.

Пилоты с разных высот тренировались поднимать раненых на борт. С задачей российские и сербские летчики справились «на отлично».

Учения «БАРС-2018», в которых участвуют экипажи истребительной и армейской авиации России и Сербии, продлятся до 5 октября. В маневрах задействовано до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.