Экстремальное маневрирование на Ми-8 глазами пилота: кадры учений «БАРС-2018»

В рамках совместного российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2018» летчики армейской авиации выполнили полеты в горной местности а также полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Летный состав смешанными экипажами отработал также посадку на неподготовленную площадку и зависание над точкой для эвакуации условно пострадавших с помощью лебедки», - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что полеты проходили на высотах от 20 до 500 метров. В них приняли участие по четыре экипажа вертолета Ми-8.

Учение «БАРС-2018», в котором принимают участие экипажи истребительной и армейской авиации России и Сербии, продлится до 5 октября.