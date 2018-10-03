Счет на секунды: летчики России и Сербии отразили воздушный налет «противника» на учениях «БАРС-2018»

Взлеты по тревоге, перехват воздушного нарушителя и принуждение его к посадке, а также маневренные воздушные бои с самолетами «противника» отработали летчики-истребители ВКС России и ВВС Сербии на совместных учениях «БАРС-2018».

По легенде учений, экипажи находились в состоянии полной боевой готовности. После получения сигнала тревоги летчики в течение нескольких секунд выводили свои машины на взлет и поднимались в небо на поиск и перехват нарушителей воздушных границ.

Перед каждым вылетов летчики отработали свои действия на земле, используя тренировочный прием «пешим по-летному».

Сначала истребители выполнили перехваты самолетов-нарушителей и принуждение их к посадке. Затем летчики провели серию учебных воздушных боев с самолетами «противника».

«Это был прекрасный и очень тяжелый полет», - рассказал «Звезде» начальник оперативного отдела 204-й авиационной бригады ВВС Сербии Милован Джорджевич после возвращения из тренировочного полета.

После каждого вылета российские и сербские экипажи проводили тщательный разбор полетов.

«Несмотря на то, что сербские летчики имеют небольшой летный опыт, они проявили хорошие качества. Есть моменты, которые надо обсудить», - поделился со «Звездой» командир звена МиГ-29 Липецкого авиацентра Роман Иванов.

Ранее на учениях «БАРС-2018» российские и сербские авиаторы в составе совместных экипажей вертолетов отработали полеты на высоте менее 100 метров и высадку десанта.