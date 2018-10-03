Эксперт рассказал, какая именно модификация С-300 поставлена в Сирию

Поставленные в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 имеют дальнобойные ракеты и будут защищать военные и административные объекты этой страны. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Владимир Карнозов.

«По тому, что видно из опубликованных видеокадров, можно говорить о системе С-300ПМ. Это зенитный ракетный комплекс, разработанный концерном "Алмаз-Антей"», - отметил эксперт.

Он уточнил, что в ряде СМИ утверждалось, что речь идет о системе С-300ПМУ.

«Это не так. "П" - означает, что это вариант для ПВО, "М" - модернизированный, а "У" - означает версию улучшенного комплекса, который продвигался только на экспорт», - пояснил Карнозов.

Эксперт полагает, что зенитные ракетные комплексы поставлены в Сирию из наличия Минобороны России, которое не использует экспортные модификации этого оружия.

Как считает Карнозов, поставленные в Сирию комплексы вооружены дальнобойными модификациями зенитных ракет.

«Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что дальность стрельбы комплекса составит 250 километров. Это говорит о том, что в нем применяются ракеты семейства 48Н6», - заявил эксперт.

Карнозов пояснил, что эта система идет на замену устаревшим сирийским комплексам С-200, у которых максиимальная дальность сопоставима с С-300. Однако новые комплексы имеют более развитый функционал, который позволит сирийцам лучше выстраивать противовоздушную оборону.

«Если израильские ВВС продолжат наносить удары по Сирии, то эффективность стрельбы сирийских зенитчиков значительно возрастет», - подчеркнул эксперт.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры доставки российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию.