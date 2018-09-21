Готовность номер один: дивизион С-400 в Крыму поднят по тревоге

В Крыму прошли учения расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», в ходе которых они были приведены в наивысшую степень готовности при ведении разведки.

При готовности номер один на пункте управления, радио- и радиолокационных станциях полные боевые расчеты находятся на рабочих местах, все РЛС включены и ведут поиск целей, поддерживается постоянная связь со старшим командиром подразделения.

Расчеты прибыли из состава ПВО армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Первый дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в 2017 году в Феодосии, второй - в январе 2018 года в Севастополе.

С перемещением нового дивизиона в позиционный район усовершенствовалась система противовоздушной обороны Крыма. Границы контроля воздушного пространства вынесены на значительные расстояния от берегов полуострова.

Каждый комплекс позволяет держать на прицеле до ста целей и вести обстрел 12 из них.

Ранее зенитчики Южного военного округа провели учебно-боевые пуски ракет по целям условного противника в семи регионах округа.