Четырнадцать дронов ВСУ сбили минувшей ночью над российскими регионами

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на российские регионы с использованием ударных дронов самолетного типа.

В Минобороны сообщили об уничтожении 14 украинских беспилотников системами ПВО.

Восемь БПЛА были сбиты над Черным морем, по два - над территориями Белгородской и Пензенской областей, один - над Крымом. Еще один дрон сбили в небе над Курской областью.

На месте падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб и ведомств. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.