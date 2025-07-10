Четырнадцать дронов ВСУ сбили минувшей ночью над российскими регионами

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на российские регионы с использованием ударных дронов самолетного типа.
В Минобороны сообщили об уничтожении 14 украинских беспилотников системами ПВО.
Восемь БПЛА были сбиты над Черным морем, по два - над территориями Белгородской и Пензенской областей, один - над Крымом. Еще один дрон сбили в небе над Курской областью.
На месте падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб и ведомств. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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