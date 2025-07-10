ВКС России получили партию новых Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Современные боевые самолеты пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Новейшие Су-34 изготовлены в рамках исполнения гособоронзаказа.

«Экипажи ВКС приняли очередную партию самолетов Су-34. Главное преимущество этих машин - многофункциональность, особенно в отношении спектра средств поражения, которые они могут нести и выполнять боевые задачи», - отметил военный летчик.

Перед приемкой самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, они проверены на различных рабочих режимах и уже совершили перелет на аэродром базирования.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения всех видов целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Самолет способен работать при огневом и информационном противодействии противника, в любое время суток и при любой погоде. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.