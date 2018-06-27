В Минобороны опровергли фейк о выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации

В Минобороны России опровергли сообщение турецкого информационного агентства Anadolu со ссылкой на фейковую страницу в соцсетях о якобы «выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации».

«Сообщение турецкого информационного агентства Anadolu со ссылкой на фейковую страницу "авиабазы «Хмеймим"" в соцсетях о якобы "выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации" не соответствует действительности», - заявили в военном ведомстве.

Российская авиабаза Хмеймим в Сирийской Арабской Республике не имеет сайтов или страниц в социальных сетях, подчеркнули в Минобороны.

Вся информация, касающаяся деятельности российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике, доводится исключительно представителями Минобороны России, а также через официальные ресурсы российского военного ведомства в Интернете, в том числе через сайт mil.ru, добавили в МО РФ.