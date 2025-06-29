Дроноводы уничтожили пункты управления БПЛА и антенны Starlink ВСУ

Дроноводы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками и антенны спутниковой связи Starlink украинских боевиков.
Это произошло на Южно-Донецком направлении. Цели противника обнаружили с воздуха при помощи разведывательных беспилотников.
Точечными ударами FPV-дронов уничтожены пункты управления БПЛА, с которых осуществлялось наведение и контроль вражеских беспилотников.
Кроме того, с применением квадрокоптеров поражены антенны спутниковой связи Starlink, используемые ВСУ для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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