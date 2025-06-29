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Дроноводы уничтожили пункты управления БПЛА и антенны Starlink ВСУ

Своими ударами операторы дронов лишили ВСУ «глаз» на переднем крае линии боевого соприкосновения.
2025-06-29 08:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Дроноводы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками и антенны спутниковой связи Starlink украинских боевиков.

Это произошло на Южно-Донецком направлении. Цели противника обнаружили с воздуха при помощи разведывательных беспилотников.

Точечными ударами FPV-дронов уничтожены пункты управления БПЛА, с которых осуществлялось наведение и контроль вражеских беспилотников.

Кроме того, с применением квадрокоптеров поражены антенны спутниковой связи Starlink, используемые ВСУ для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #starlink #Южно-Донецкое направление #FPV-дрон
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