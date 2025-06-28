Междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы перешло под полный контроль ВС РФ

Войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы, сообщили в Минобороны России. Это удалось сделать после освобождения населенного пункта Червоная Зирка в ДНР.

«Штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населенного пункта», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Об освобождении Червоной Зирки в ДНР Минобороны сообщило 28 июня. Название населенного пункта в переводе с украинского означает «Красная Звезда». Российские военнослужащие поразили склады с оружием и боеприпасами, заводы по сборке дронов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты размещения украинских военных и иностранных наемников.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.