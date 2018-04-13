Военный комитет ОДКБ обсудил укрепление коллективной безопасности
Большое внимание было уделено оценке вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
В Астане прошло заседании Военного комитета Организации договора о коллективной безопасности. В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил стран - участниц ОДКБ.
Россию представляла делегация во главе с заместителем начальника Генштаба ВС РФ Сергеем Истраковым.
Большое внимание во время заседания было уделено оценке вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Чтобы эффективнее противодействовать угрозе терроризма, было решено обновить систему материально-технического обеспечения вооруженных сил государств-членов Организации.