Украинские пограничники вывезли капитана российского судна «Норд» в неизвестном направлении

Сотрудники украинской пограничной службы ранним утром вывезли капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-судовладельца «Балтийский берег».

«Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам неизвестно», – сообщил собеседник агентства.

В данный момент представляющие защиту Горбенко юристы пытаются выяснить его местоположение. Действия украинской стороны они оценивают как неприемлемые. В среду в Мариуполе должно состояться первое заседание украинского суда по делу судна «Норд».

Российское судно «Норд» с командой из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, которую Украина считает своей территорией. Позже моряки рассказали об издевательствах со стороны СБУ.