На Черноморском флоте рассказали о получении новой техники

На Черноморском флоте (ЧФ) около 20 соединений и воинских частей перевооружились на новые и модернизированные образцы военной техники и вооружения. Об этом заявил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко газете «Красная Звезда».

«Порядка 20 соединений и частей перевооружились на новые и модернизированные образцы военной техники и вооружений. Все они входят в состав армейского корпуса Черноморского флота, который является самодостаточным объединением, способным самостоятельно решать весь спектр задач береговой обороны», - отметил он.

Отвечая на вопрос о пополнении Черноморского флота, Витко рассказал, что ЧФ уже получил фрегат «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», шесть дизель-электрических подлодок, вооруженных крылатыми ракетами, более десяти противодиверсионных и патрульных катеров.

Кроме того, Черноморский флот пополнился двумя мощными буксирными судами нового поколения, мощным плавкраном, модульными водолазными платформами. По словам командующего, суда обеспечения практически сразу приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях.